خبراء يبحثون مكافحة الاتجار بالأشخاص

عبّر مسؤولون مشاركون بالمنتدى الحكومي لمكافحة الإتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط عن أن الملتقى يعد فرصة للحكومات لتتحاور مع بعضها تحت سقف واحد وتبادل خبراتها وممارساتها للوصول إلى أفضل الممارسات لمكافحة الإتجار بالأشخاص.

وأكد المشاركون في المنتدى الذي نظمته اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لـ»دوت الخليج» أن الفعالية تشكل بوصلة لتنسيق الجهود الإقليمية لمكافحة الإتجار بالأشخاص.

وشدد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص بمملكة البحرين أسامة العبسي على أن قياس أداء الدول في مكافحة الإتجار بالأشخاص تتم من خلال آليتين عالميتين للقياس هما تقرير الأمم المتحدة الذي يصدر كل سنتين، وتقرير الخارجية الأميركية الذي يصدر بصورة سنوية.

وقال رئيس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية يعقوب الحوسني، إن المنتدى يأتي في إطار الجهود التي تصبّ في مكافحة الإتجار بالأشخاص.