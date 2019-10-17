بنس: تركيا توقف عمليتها العسكرية في شمال سوريا

تحدث الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن "اخبار رائعة" مصدرها تركيا حيث التقى نائبه مايك بنس لساعات عدة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في محاولة لانتزاع وقف لاطلاق النار في شمال شرق سوريا حيث تشن القوات التركية عملية عسكرية. وكتب ترامب على تويتر "أخبار رائعة من تركيا" وذلك بعيد إعلان بنس في أنقرة أن تركيا وافقت على إنهاء عمليتها العسكرية فور انسحاب المقاتلين الأكراد، وكتب ترامب "سيتم إنقاذ ملايين الناس". وكان كبير موظفي البيت الابيض قد أعلن في وقت سابق أن الرئيس قد يلغي دعوة إلى إردوغان لزيارة البيت الأبيض، في انتظار ما ستسفر عنه المحادثات في أنقرة. وقال مايك مالفاني للصحافيين إن الزيارة "لا تزال على جدول المواعيد" مضيفا "لكنني أعتقد أنها مسألة تتطلب الانتظار"، وأضاف "أعتقد أن الرئيس كان واضحا جدا بشأن ما يريد أن يراه من الرئيس إردوغان". من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي أمس تعليق العملية العسكرية في شمال شرق سوريا في انتظار انسحاب المقاتلين الاكراد من المنطقة. وقال مولود تشاوش اوغلو للصحافيين في انقرة "نحن نعلق العملية ولا نوقفها"، مضيفا "سنوقف العملية فقط حين ينسحب المقاتلون الاكراد في شكل تام من المنطقة". من جهته، أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس اليوم أن تركيا وافقت على إنهاء عمليتها العسكرية في شمال سوريا بشكل تام خلال خمسة أيام، وذلك بعد انسحاب المقاتلين الأكراد من هذه المنطقة ضمن هذه المهلة. وقال بنس إن العملية التركية "ستتوقف بشكل تام بعد انتهاء" الانسحاب خلال هذه المدة، وذلك بعد محادثات مع الرئيس رجب طيب اردوغان استمرت اكثر من اربع ساعات.



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