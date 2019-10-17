قوات سوريا الديمقراطية تعلن الالتزام بوقف القتال مع تركيا

أعلن قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم كوباني عبدي، مساء اليوم الخميس، استعداد قواته للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وتركيا إثر محادثات في أنقرة.

وقال عبدي، في اتصال هاتفي مع قناة "روناهي" التلفزيونية الكردية "نحن مستعدون للالتزام بوقف إطلاق النار"، موضحا أنه يشمل المنطقة الممتدة بين رأس العين (شمال الحسكة) وتل أبيض (شمال الرقة)، حيث شنّت تركيا هجومها، لافتاً إلى أنه لم تتم مناقشة مصير بقية المناطق.

بدوره، رحب القيادي الكردي البارز آلدار خليل بوقف إطلاق النار بين الجيش التركي والقوات الكردية في شمال شرق سوريا.

لكنه قال، في مقابلة مع قناة "العربية" التلفزيونية، إن الأكراد سيدافعون عن أنفسهم إذا تعرضوا لهجوم.

اقرأ أيضا... بنس يتوصل إلى اتفاق مع أردوغان لوقف إطلاق النار في سوريا

جاء ذلك بعد إعلان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس وقفا لإطلاق النار اليوم الخميس بعد أكثر من أربع ساعات من المحادثات مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في العاصمة أنقرة.

وقال خليل إن تركيا "تريد التوغل 32 كيلومترا في سوريا وسبق أن رفضنا هذه الشروط".

كما رحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاتفاق الذي ينهي العدوان العسكري الذي شنته تركيا قبل أسبوع على قوات سوريا الديمقراطية، ذات الغالبية الكردية، والتي شكلت حليفا كبيرا في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي. وتشن تركيا، منذ أكثر من أسبوع، عدوانا عسكريا على سوريا يستهدف قوات سوريا الديمقراطية التي حاربت تنظيم داعش الإرهابي إلى جانب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.