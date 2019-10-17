الانفصاليون يستعدون لإضراب شامل يشل إقليم كاتالونيا

يستعد الانفصاليون في كاتالونيا لتنظيم إضراب شامل ومظاهرات تشل الإقليم الإسباني غداً الجمعة احتجاجاً على الأحكام القضائية التي صدرت بحق تسعة من قادة حركة الانفصال عن إسبانيا.

ويتوقع توافد الآلاف للمشاركة فيما يسميه المحتجون «مسيرات الحرية» التي نظمت خلال الأيام الماضية في خمس مدن من الإقليم.

كانت المحكمة العليا في مدريد حكمت، يوم الاثنين الماضي، بالسجن مدداً مطولة على سبعة من كبار الساسة السابقين في الإقليم، واثنين من قادة منظمات مدنية بتهمة إثارة الفتنة.

ويتعلق هذا الحكم بدورهم في تنظيم استفتاء على الاستقلال عن إسبانيا أقيم في الأول من أكتوبر 2017.

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كانت أكبر عقوبة تلقاها هؤلاء هي التي صدرت بحق نائب الرئيس الإقليم السابق أوريول جونكويراس التي وصلت إلى السجن 13 عاماً.

أدت هذه الأحكام التي اعتبرها المحتجون قاسية، إلى أعمال شغب عنيفة خلال الأيام الماضية داخل مدينة برشلونة كبرى مدن إقليم كاتالونيا ومدن أخرى عدة، وقع خلالها إشعال النار في السيارات.

وهدد رئيس الإقليم كويم تورا، اليوم الخميس، في خطاب ألقاه أمام برلمان برشلونة، بتنظيم استفتاء جديد على الانفصال عن إسبانيا.