ترامب: الأكراد مسؤولون عن مقاتلي داعش الموجودين بحوزتهم

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن قوات سوريا الديمقراطية لا تزال مسؤولة عن مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي الموجودين بحوزتها.

وقال ترامب، عقب التوصل إلى إنهاء العدوان العسكري التركي في سوريا، إن أكراد سوريا «شعروا بسعادة غامرة بهذا الحل» في إشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

ووجه ترامب الشكر لكل من تركيا والأكراد، معرباً عن اعتقاده باستمرار الاتفاق.

وقال ترامب في تصريحات صحفية أدلى بها في تكساس «لقد حصلنا على كل ما كنا نحلم به... أود أن أشكر الأكراد، إنهم يشعرون بسعادة غامرة إزاء هذا الحل، إن هذا الحل... أنقذ أرواحهم بصراحة».

وأضاف أن «الأكراد عظماء».

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وحذرت دول ومنظمات عديدة من فرار مقاتلي داعش من السجون الكردية جراء العملية العسكرية التركية. الأمر الذي قد يسهل إعادة تشكيل التنظيم الذي لا يزال أصلاً يحتفظ بخلايا نائمة خاصة في المناطق الحدودية بين سوريا والعراق.

كانت الإدارة المحلية، التي أقامها الأكراد في مناطقهم داخل سوريا، تتولى الاحتفاظ بآلاف المقاتلين من داعش في سجون تقيم عليها حراسة مشددة. كما يتولى الأكراد الاحتفاظ بعوائل مقاتلي داعش وأطفالهم في مخيمات داخل سوريا.

ومع انصراف قوات سوريا الديمقراطية إلى قتال القوات التركية، تمكن العشرات من مقاتلي داعش والمئات من أفراد عائلاتهم من الفرار من السجون والمخيمات.