كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل... العربية: تركيا تنتهك وقف إطلاق النار وتقصف بلدة سورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هناك أنباء تناقلت منذ قليل، تفيد بتعرض بلدة رأس العين شمال سوريا، للقصف رغم إعلان وقف النار، حسب ما تنقلته قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

هذا وقد أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، في وقت سابق من اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وتركيا على انسحاب أنقرة من شمال سوريا، ووقف إطلاق النار.

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وأكد نائب الرئيس الأمريكي، من داخل السفارة الأمريكية في أنقرة، على أن واشنطن وتركيا اتفقتا على وقف إطلاق النار في سوريا.

وقال بنس: إن "العمليات العسكرية ستتوقف 120 ساعة، وستتولى أمريكا تسهيل عملية انسحاب قوات الحماية الكردية"، مشددا على التزام تركيا بوقف كامل لوقف إطلاق النار، ومساعدة الأقليات الدينية في تلك المناطق المنكوبة.

وتعهد نائب الرئيس الأمريكي بإلغاء العقوبات المفروضة على تركيا فور إتمام الانسحاب من الشمال السوري، مشيرا إلى أنه لن يتم فرض المزيد من العقوبات على أنقرة، موضحاً أن القوات الكردية ستنسحب من المنطقة الحدودية مع تركيا بعمق 20 ميلا.