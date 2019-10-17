كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الانفصاليون في كتالونيا يدعون لإضراب يشل الإقليم... الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي الانفصاليون في إقليم كتالونيا، تنظيم إضراب شامل ومظاهرات يوم غد الجمعة، احتجاجاً على الأحكام القضائية ضد تسعة من القادة الجدد لحركة الاستقلال عن إسبانيا، ويتوقع توافد الآلاف للمشاركة في "مسيرات الحرية"، التي نظمت في الأيام الماضية في خمس مدن بالمنطقة.

وأصدرت المحكمة العليا في مدريد يوم الإثنين الماضي، أحكاماً بالسجن على سبعة من كبار الساسة السابقين في الإقليم في شمال شرق البلاد، واثنين من قادة منظمات مدنية بتهمة إثارة الفتنة، عن دورهم في تنظيم استفتاء على الاستقلال عن إسبانيا في 1 أكتوبر 2017.

وكانت أكبر عقوبة ضد نائب الرئيس الإقليمي السابق أوريول جونكويراس، بالسجن 13 عاماً، وأدت الأحكام التي اعتبرت قاسية إلى شغب عنيف في الأيام الماضية ببرشلونة وعدة مدن أخرى، أُحرقت خلالها سيارات.

وهدد رئيس الإقليم كويم تورا، اليوم الخميس، في برلمان برشلونة، بتنظيم استفتاء جديد على الانفصال عن إسبانيا.