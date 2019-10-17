كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشروع قانون بالكونجرس الأمريكي يطالب بتقرير حول ثروة أردوغان وعائلته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت مسودة مشروع القانون، الذي تقدم به السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام وعدد من نواب مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء اليوم الخميس، عن فرض عقوبات على جهات تركية عديدة، كما طالب المشروع تقريراً من الحكومة الأمريكية حول ثروة أردوغان وعائلته.

كما تضمن مشروع الكونجرس على فرض عقوبات على أي طرف أجنبي ينتج النفط في سوريا لصالح روسيا وإيران وتركيا، وفرض عقوبات أيضا على بنك "خلق" التركي.

كما طالب مشروع الكونجرس للعقوبات على تركيا الحكومة الأمريكية بوضع بدائل لقاعدة إنجرليك.

أقسى العقوبات

وكان السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، قال إن الكونجرس بصوت واحد يقول إننا سنفرض أقسى العقوبات على تركيا، داعيا أنقرة لإنهاء توغلها والانسحاب من سوريا، مشددا على ضرورة استعادة مصداقية أمريكا، التي ضربها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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وجاءت تصريحات السيناتور الأمريكي ​البارز على العملية التركية في ​سوريا​، خلال مؤتمر صحفي مع عدد من نواب مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوريين، حيث أكد على أن "​العقوبات الأمريكية​ لا يمكن تغييرها إلا إذا بدل الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ موقفه"، مشيراً إلى "إننا لن نسمح لتنظيم "داعش" الإرهابي بالعودة مجددا، و​الأكراد​ ساعدونا في دحر التنظيم.

عملية تطهير عرقي

فيما قال السيناتور هولن، إن ما تقوم به تركيا يعد عملية تطهير عرقي ضد الأكراد، ويجب العمل على وقفها، مشيرا إلى قيام قوات مدعومة من تركيا بتحرير عناصر داعش من السجون.

كما طالب سيناتور أمريكي في المؤتمر الصحفي، بضرورة تحمل أمريكا المسؤولية وتفادي وقوع مذبحة للأكراد، مشيرا إلى أن العقوبات، التي سيتم فرضها ستسبب الألم لتركيا، مشددا على أن عليهم التحرك عندما يتصرف الرئيس بشكل خاطئ.

اجتماع الأزمة

ويأتي ذلك فيما عقد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم، مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ووقف الهجوم التركي على شمال سوريا. وأفادت مراسلة قناة "العربية" و"الحدث" بأن الاجتماع دام لحوالي 80 دقيقة، بحضور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيره التركي تشاويش أوغلو وعدد من المسؤولين الأتراك.