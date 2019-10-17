كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القادة الأوروبيون يوافقون بالإجماع على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب القادة الأوروبيون بالإجماع، مساء اليوم الخميس، عن موافقتهم على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، ليتم إرساله بشكل رسمي للبرلمان البريطاني للتصديق عليه.

وأعلن مكتب رئيس المجلس الأوروبي في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن القادة تبنوا بيانا حول انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ودعا القادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي لاتخاذ "الخطوات اللازمة" لضمان بدء تنفيذ الاتفاق مطلع نوفمبر المقبل، مؤكدين في الوقت نفسه على أنهم يريدون "شراكة وثيقة محتملة مع المملكة المتحدة مستقبلا"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وكان بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، قد تعهد بإخراج بلاده من الاتحاد في الحادي والثلاثين من أكتوبر، وقال اليوم، إن الموافقة تعني أن أي تأجيل جديد "لا داعي له".

ولا يزال جونسون بحاجة لموافقة البرلمان على الاتفاق، مع العلم أن الاتفاق السابق قوبل بالرفض 3 مرات.

وقال خصوم جونسون السياسيون، وعدد من حلفائه الأساسيين، إنهم لن يدعموا هذا الاتفاق الأخير، مما يضع مستقبله في مهب الريح.

8 أسباب دفعت بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي