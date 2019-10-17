بعد أخبار استقالته..وثيقة من والي جهة طنجة تطوان تكشف انقطاع “إلياس العماري” عن مهامه والوالي يُعلن رسميا “شغور المنصب”

بعد ما راجَ أنّ إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، قدم استقالته من رئاسة الجهة، كشفت وثيقة رسمية حصلت “اليوم24” على نسخة منها أنّ إلياس العماري لم يدل بأيّ استقاله رسمية، لحد الآن، لكنه أيضا لا يزاول مهامه.

وأعلنت الوثيقة المذكورة التي هي عبارة عن مراسلة من والي الجهة أن إلياس العماري، فتح باب الترشح لشغر منصب رئيس الجهة من جديد بعدما انقطع الرئيس الحالي عن أداء مهامه.

واعتبر والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، أنّ إلياس العماري، انقطع عن مزاولة مهامه كرئيس للجهة، وهو مايعني أنه لم يدلي باستقالته.

واستند والي الجهة، بعد معاينته لإنقطاع العماري عن أداء مهامه إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 111-14 والمتعلق بالجهات ليفتح باب الترشيح لهذا المنصب.

وأعلنَ والي الجهة عن شغور المنصب وتاريخ تقديم إيداع الترشيحات الجديدة لرئاسة الجهة، والمحددة في خمسة أيام ستبتدئ من يوم 18 أكتوبر الجاري إلى غاية 22 منه، ويتعين على المترشحين الجدد إيداع طلباتهم بصفة شخصية كما جرى تخصيص مكتب بمقر الولاية لإستقبال الترشيحات.