حرب تصريحات ساخنة، تلك التي اندلعت عشية اليوم الخميس، بين البطل المغربي – العالمي في رياضة الكيك بوكسينغ، بدر هاري، وخصمه الهولندي ريكو فيرهوفن، وذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدها، تمهيدا لنزالهما المقبل، في 12 من شهر ذجنبر القادم.
وعلى غرار النزالات القوي والكبيرة، بين كبار أبطال العالم في الرياضات القتالية، فلم تخلو مواجهة الرجلين من “ملاسنات” حادة، وتبادل للشتم والسب، والتقليل من الآخر.
وتوعد بدر هاري، المنحدر من مدينة القنيطرة، والمقيم في هولندا ايضا، خصمه الهولندي، بإسقاطه في النزال القادم، بعد أن هزمه في المباراة الماضية، إثر تعرض البطل المغربي لكسر على مستوى المرفق الأيمن.
وقال بدر هاري، في لقطة تناقلها الآلاف من الأشخاص عبر العالم، مخاطبا بدر هاري ” أنت مجرد ممثل، وسأسقطك”، فرد عليه ريكو قائلا: ” أنت لا تجيد حتى الحديث باللغة الإنجليزية، كفاك من البكاء”.
إليكم أبرز ما دار بين الرجلين:
كانت هذه تفاصيل خبر حرب تصريحات تندلع بين بدر هاري وريكو فيرهوفن قبل نزالهما التاريخي المرتقب – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.