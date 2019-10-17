حرب تصريحات تندلع بين بدر هاري وريكو فيرهوفن قبل نزالهما التاريخي المرتقب – فيديو

حرب تصريحات ساخنة، تلك التي اندلعت عشية اليوم الخميس، بين البطل المغربي – العالمي في رياضة الكيك بوكسينغ، بدر هاري، وخصمه الهولندي ريكو فيرهوفن، وذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدها، تمهيدا لنزالهما المقبل، في 12 من شهر ذجنبر القادم.

وعلى غرار النزالات القوي والكبيرة، بين كبار أبطال العالم في الرياضات القتالية، فلم تخلو مواجهة الرجلين من “ملاسنات” حادة، وتبادل للشتم والسب، والتقليل من الآخر.

وتوعد بدر هاري، المنحدر من مدينة القنيطرة، والمقيم في هولندا ايضا، خصمه الهولندي، بإسقاطه في النزال القادم، بعد أن هزمه في المباراة الماضية، إثر تعرض البطل المغربي لكسر على مستوى المرفق الأيمن.

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وقال بدر هاري، في لقطة تناقلها الآلاف من الأشخاص عبر العالم، مخاطبا بدر هاري ” أنت مجرد ممثل، وسأسقطك”، فرد عليه ريكو قائلا: ” أنت لا تجيد حتى الحديث باللغة الإنجليزية، كفاك من البكاء”.

إليكم أبرز ما دار بين الرجلين: