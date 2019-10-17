رجاء بلمير في العمرة – صور

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توجهت الفنانة المغربية، رجاء بلمير، إلى الديار المقدسة، من أجل أداء مناسك العمرة، ووثقت رحلتها إلى السعودية بمعية والدتها على “أنستغرام”.
ونشرت بلمير، أمس الأربعاء، على خاصية الستوري على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورة من المطار في الدارالبيضاء، معلنة أنها متوجهة “إلى أحلى مكان في العالم”، في إشارة إلى أنها متجهة إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.
وشاركت بلمير كذلك صورتها مع والدتها عند وصولهما إلى مطار جدة في السعودية، كما أن برنامج “هاشتاغ بيناتنا” على قناة “ميدي 1 تي في”، أكد أنها تؤدي عمرة مع أفراد عائلتها في غياب شقيقها الفنان عمر بلمير.
واختارت بلمير بعد انتهائها، أخيرا، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان “حبك أكبر غلطة” توقيف نشاطها الفني مؤقتا للتفرغ لأداء مناسك العمرة.
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