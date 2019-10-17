أعجوبة الزمان

أجد نفسي مضطرا، للتدخل بخيط أبيض، لإنهاء سوء التفاهم بين صديقين عزيزين: الدكتور سعد الدين العثماني، ورجل الأعمال عزيز أخنوش. للأسف الشديد، المواقع الإلكترونية، تعشق إشعال نيران الصراع بين الأحزاب السياسية، لاستقطاب المتفرجين. ولا يوجد موقع يسهم في بناء مناخ سياسي نظيف، استجابة لخطاب الملك عند افتتاح البرلمان، يوم الجمعة 11 أكتوبر، والذي جاء فيه: «إن المرحلة الجديدة تبدأ من الآن، وتتطلب انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة والتعاون، والوحدة والتعبئة واليقظة، بعيدا عن الصراعات الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات».

الوزير المحترم عزيز أخنوش: أُذكِّرك أن رئيس الحكومة، كان يلقي كلمة افتتاحية في ملتقى الكتاب المجاليين، يوم السبت 12 أكتوبر، بمدينة بوزنيقة. أخبرك، أنه لم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد، لاستوزار الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية محمد أمكراز.

صدِّقني، إنه كان يتحدث عن الأستاذ محمد يتيم، الوزير السابق، والذي وصفه بوصف يليق به. نُظِّم الملتقى بعد أيام من التعديل الحكومي، وكان من اللازم، أن يوجه العثماني رسالة إلى المناضلين، فاستثمر خروج بعض القيادات من الحكومة، بأسلوب إيجابي. ألقى كلمة تربوية، خشع لها الإخوان والأخوات، مضمونها ما يلي: حزب العدالة والتنمية بدون برنامج محاربة الفساد لا يساوي شيئا، والناس اختاروه في مواقع المسؤولية، لأنه يمثل قيم هذا البرنامج. ولكي لا يظل كلام العثماني مجردا، اختار أخاه محمد يتيم في الدعوة والنضال، ليضرب به المثل، ويوجه له وللذين غادروا الحكومة، رسالة اعتراف بمجهوداتهم الجبارة.

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إنّني قرأت في الصحف، تصريحا لك، تقول فيه: «وَقِّروا العثماني، إنه صديق لنا». هذا التصريح، يدل دلالة واضحة، على نبل أخلاقك السياسية، أرسلت إشارة قوية، فحواها: نحن مع أغلبية العثماني قلبا وقالبا، وإن كنت تتلقى المئات من انتقادات مناضلي البيجيدي، الذين ينبزون شبيبة حزبك، بالكتاكيت. بل إن وزير الشغل الجديد محمد أمكراز، الذي سيشترك معك كراسي قاعة اجتماعات الحكومة، علق على خبر: «أخنوش يهنئ منافس أردوغان ويسلمه رسالة بإسطنبول» في حسابه الفيسبوكي، قائلا: «كُلّف البام بمحاربة «الإسلاميين» في المغرب، حسب قولهم. يبدو أن هؤلاء مكلفون بمحاربتهم في العالم .الصورة بدأت تتضح». هكذا علّق. قل للوزير المحترم أمكراز، حين تُناوِله كأس ماء في المجلس الحكومي: مرحبا بك، في أغلبية حكومية، أحد أحزابها، مكلف بمحاربة الإسلاميين في العالم. قلها ثم أطلق قهقهة مدوية، وانصرف.

إن العثماني، أراد أن ينصف الوزير السابق، الذي تعرض لحملات تشويه، ومع ذلك استمر في عمله بكل عزم وتفان. إنك تعلم، يوم تم تسريب صورة له مع خطيبته في باريس، والتي أصبحت زوجته على سنة لله ورسوله. بالله عليك، ألا يستحق هذا الرجل كلمة اعتراف في حقه. لم يتأثر بتلك الحملة البئيسة التي استهدفت شخصه، بل واصل عمله، دون أن تحبطه، تصريحات الإخوان قبل الأعداء. تخيل يا أخنوش، لو كنت أنت مستهدَف، في مرحلة، تُقبِل فيها على حياة جديدة، وهناك من يخطط، ليس لإسقاطك من الحكومة، بل لتدمير حياتك الأسرية، وإنهاء مسارك السياسي. متأكد، أنك ستبذل الغالي والنفيس، لإدخاله السجن، وأن يمكث فيه مدة لا تقل عن عشر سنوات. تخيل، أن يتيم، لم يفعل شيئا من ذلك، وإن تم التشهير بحياته الشخصية. ألا يستحق هذا الرجل، التقدير والاعتراف، وتقديمه قدوة لمناضلي البيجيدي؟! إنّ العثماني، كان في الموعد، وقال كلمة فريدة في حقه، اختصرها بقوله: «محمد يتيم أعجوبة الزمان».

إليك رئيس حكومتنا: عليك، أن توضح لأخنوش، أن الإعلام المغرض، نقل خبرا زائفا. أكِّد له، أنك لم تتحدث نهائيا عن الملك وشبيبة الحزب. أخبره أنك كنت تتحدث عن يتيم، وأنك حقا وصفته، بذلك الوصف العجيب، لأنه واجه تحديات خطيرة، لم يواجهها وزير قبله. ذكّره، بأن حسابه تعرّض للقرصنة، ونشر قرصان صورة إباحية، بهدف الإساءة إلى سمعته. لم يستسلم يتيم، وواصل معركته ضد الفساد، ليختم مساره الوزاري، بتوقيع إنهاء مهام عبدالمولى عبدالمومني من رئاسة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. ذكّره بأن هذا القرار، كان قرارا مشتركا مع وزيره في المالية. قل لأخنوش بابتسامتك الفريدة: «إنني أحبك، يا صديقي عزيز العزيز». أرجو أن تستمر علاقة الصداقة بينكما، كما استمرت علاقة الصداقة بين بنكيران وبنعبدلله.