تركيا وأمريكا تتوصلان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا

أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم الخميس، عن توصل تركيا والولايات المتحدة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا.

وأكد بنس، في مؤتمر صحفي بأنقرة، بعد مفاوضات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيتم تعليق عملية “نبع السلام” لـ120 ساعة، وأن واشنطن ستؤمن انسحاب تنظيم “ي ب ك” من المنطقة الآمنة.

وسجل أنه تم التوصل إلى تفاهم بين تركيا والولايات المتحدة للقضاء على “داعش” بالكامل شمال شرق سوريا.