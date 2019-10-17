حجز طن ونصف من المخدرات على متن شاحنة في شيشاوة -التفاصيل

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة شيشاوة بتنسيق مع نظيرتها بمراكش، وبناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من حجز طن و650 كيلوغرام من مخدر الشيرا يشتبه في ارتباطها بشبكات التهريب الدولي للمخدرات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى ضبط المخدرات المحجوزة عند مدخل مدينة شيشاوة على متن شاحنة مسجلة بالمغرب، يسوقها شخص يبلغ من العمر 36 سنة، كما تم ضبط زورق مطاطي يشتبه في استخدامه في عمليات التهريب عبر المسالك البحرية.

وأضاف المصدر، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تأتي تتويجا للمجهودات المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.