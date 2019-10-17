رفيق بوبكر وفضيلة بنموسى وسعيدة باعدي في فيلم كوميدي ساخر

يلتقي عشاق السينما والكوميديا في المغرب مع عدد من النجوم المخضرمين، في فيلم سينمائي جديد، بعنوان “كبرو ومابغاوش يخويو الدار” للمخرج نور الدين الدوكنة، انطلاقا من 23 أكتوبر الجاري، في مختلف المدن المغربية.

ويشارك في الفيلم الكوميدي، المصنف ضمن الأعمال الكوميدية الساخرة، كل من الممثلة فضيلة بنموسى، والممثل رفيق بوبكر، وجمال لعبابسي، وسعيدة باعدي، وغسان بوحيدو، إضافة إلى رضى بنعيم، وهشام إبراهيمي.

وحسب بلاغ الإعلان عن الفيلم، فإنه “يعالج في قالب كوميدي العديد من المشاكل الاجتماعية المنتشرة داخل المجتمع المغربي، كالبطالة، والهجرة، والتسول، من خلال قصة أب لم يستطع التخلي عن أبنائه الأربعة بعد أن فشلوا في الاعتماد على أنفسهم، على الرغم من تقدمهم في السن، في حين يضطر الأبناء العاطلون عن العمل إلى البحث عن أي حلول، ولو أنها غير صائبة، تنقذهم من قبضة أبيهم المتشدد، الذي كان ملاكما سابقا، ولا يتوانى في تعنيفهم كلما تسنى له ذلك.”

ويرتقب أن يتم تقديم العرض ما قبل الأول من فيلم “كبرو ومابغاوش يخويو”، اليوم الخميس، بحضور النجوم المشاركين فيه ،وفريق العمل إضافة إلى فنانين ضيوف.