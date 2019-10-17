أمن السلطة الفلسطينية يواصل اعتقال خمسة أشقاء من الخليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تواصل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، ولليوم الخامس على التوالي، اعتقال خمسة أشقاء من عائلة الجياوي من محافظة الخليل، كانت اعتقلتهم في ليلة واحدة.

وكانت قوة مشتركة من أجهزة السلطة الأمنية قد هاجمت في الـ13 تشرين أول/أكتوبر الجاري، منازل عائلة الجياوي في بلدة إذنا بالخليل جنوبي الضفة الغربية.

وداهمت القوة منازل المواطنين حوالي الساعة الثانية فجرا، بشكل عنيف وسط صراخ وشتم، واعتداء على أفراد العائلة وممتلكاتهم، بحسب ما أوردت العائلة في بيان لوسائل الإعلام.

وقالت العائلة إن "القوة كانت كبيرة وجميعهم مقنعين قاموا بالطرب على الأبواب بشدة وهم يصرخون وكانوا يشتمون ويسبون الذات الإلهية وأرهبوا النساء والأطفال النيام وقاموا بتفتيش بيوتنا".

وأضافت العائلة أن "القوة داهمت منزل والد المعتقلين المسن (63 عاما) وأرادوا اعتقاله أيضا إلا أنه رفض الاستجابة لهم".

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والمعتقلون هم: حمزه الجياوي، والمعتز بالله الجياوي، والمنتصر بالله الجياوي، والمجاهد بالله الجياوي ومعتصم بالله الجياوي.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية خلال شهرين التي تقتحم فيها الأجهزة الأمنية منازل العائلة وتختطف أبنائها، كما أنها صادرت مبلغ 4900 شيكل من منزل حازم الجياوي، بحسب مزاعم العائلة.

وفي المرة الأولى اختطفت المخابرات العامة الأشقاء كرهائن لحين تسليم شقيقهم الأسير المحرر معتصم نفسه.