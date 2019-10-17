فرار المئات من مسحلي "داعش" والتنظيم يعلن تحرير عشرات النساء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن تنظيم "داعش"، اليوم الخميس، أنه "حرر" عددا من النساء المحتجزات لدى المقاتلين الأكراد في سورية، إثر شنه هجوما على أحد مقراتهم في محافظة الرقة، وفق بيان نقلته حسابات للتنظيم على تطبيق تلغرام.

ويأتي ذلك بعد سلسلة حوادث أعقبت انصراف قوات سورية الديموقراطية لصد هجوم تشنه أنقرة مع فصائل سورية موالية لها ضد مناطق سيطرتها، وتخللها فرار نحو 800 شخص من عائلات مقاتلي التنظيم من مخيم للنازحين، وفرار مسلحين من سجون وأعمال شغب شهدتها مراكز احتجاز أخرى.

وقال مصدر مطلع في قطاع غزة، اليوم الخميس، إن ثلاثة فلسطينيين من عناصر التنظيم فروا من سجن في شمال سورية.

وقال التنظيم في بيان إنه شن هجوما الأربعاء ضد مقر لمقاتلين أكراد "كانوا يحتجزون فيه عددا من المسلمات" في قرية المحمودلي غرب الرقة.

وأوردت وكالة أعماق الدعائية التابعة للتنظيم إن "الهجوم أسفر عن تحرير المسلمات وتأمينهن". ولم يصدر أي تعليق أو تأكيد من قوات سورية الديموقراطية.

وأعلن قائد قوات سورية الديموقراطية مظلوم عبدي، في مقابلة تلفزيونية تم بثها الأربعاء "تجميد" كل العمليات ضد تنظيم، الذي رغم هزيمته الميدانية لا يزال ينشط عبر خلايا نائمة.

وكررت قوات سورية الديموقراطية مؤخرا خشيتها من أن ينعكس انصرافها إلى قتال القوات التركية التي تشن هجوما ضدها منذ أسبوع سلبا على جهودها في ملاحقة خلايا التنظيم، كما في حفظ أمن مراكز اعتقال ومخيمات مكتظة، تؤوي آلاف المسلحين وأفراد عائلاتهم.

وأبدت دول أوروبية عدة قلقها البالغ من تداعيات الهجوم على المعركة ضد خلايا التنظيم، وعلى مصير 2500 إلى ثلاثة آلاف أجنبي من أصل 12 ألف عنصر من التنظيم في سجون المقاتلين الأكراد.

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ودفع الهجوم التركي تلك الدول إلى البحث عن حلول بديلة. وتدرس فرنسا ودول أخرى إمكان نقل الجهاديين إلى العراق لمحاكمتهم.

وأعلن الأكراد الأسبوع الماضي فرار خمسة مسلحين من سجن نيفكور في القامشلي بعد سقوط قذائف تركية قربه.

وقال مصدر مطلع في قطاع غزة إن "ثلاثة من عناصر تنظيم داعش تمكنوا من الهرب من سجن للأكراد في منطقة تل أبيض في شمال الرقة"، مشيرا إلى أن العناصر الثلاثة اتصلوا بعائلاتهم في غزة الأربعاء، وأكدوا لهم أنهم لا يفكرون بالعودة إلى القطاع.

وأكدت بلجيكا الأربعاء فرار بلجيكيّين إثنين من أحد السجون.

وأحصت الإدارة الذاتية الكردية الأحد، فرار نحو 800 شخص من أفراد عائلات التنظيم من مخيم عين عيسى في شمال الرقة، بعد سقوط قذائف أطلقتها القوات التركية قربه.

وعاد بعض الفارين إلى المخيم، إلا أن ثلاث فرنسيات بينهم أصبحنّ في عهدة مقاتلي التنظيم مجدداً، وفق ما أكدت عائلاتهنّ.

وأحبط حراس مخيم الهول الأسبوع الماضي أعمال شغب قامت بها نسوة من عائلات مقاتلي التنظيم، وفق ما أفاد مسؤولون أكراد.