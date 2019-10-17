شكرا لقرائتكم خبر عن داعش تحرر مجموعة من نسائه المحتجزات لدى القوات الكردية والان مع التفاصيل

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الخميس، تحرير مجموعة من نسائه المحتجزات لدى القوات الكردية، في محافظة الرقة، شمال سوريا، وسط العملية العسكرية التي شنتها تركيا في المنطقة.

ووفقا للوكالة التابعة لداعش، اقتحم مقاتلو التنظيم الأربعاء منشآت تسيطر عليها القوات الكردية السورية، قامت عناصر داعش بقتل ستة عناصر من الأكراد داخل السجن، وصادروا أسلحتهم وحرروا "كل" النساء المحتجزات، من معسكر عين عيسى.

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وفي آخر رسائله الصوتية، دعا أبو بكر البغدادي زعيم داعش، إلى تحرير النساء المحتجزات في المعسكرات شمال شرقي سوريا.

يأتي ذلك في خضم العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا في 9 أكتوبر الجاري في أراضٍ تسيطر عليها قوات كردية سورية، تسعى أنقرة لإقامة "منطقة أمنية" فيها على الحدود التركية.