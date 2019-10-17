"سوريا الديمقراطية" تشيد بالموقف العربي وتدرس قرار وقف إطلاق النار

أشاد أمجد عثمان المتحدث باسم مجلس سوريا الديمقراطية بموقف جامعة الدول العربية حيال الهجوم التركي على شمال شرقي سوريا.

وأكد المتحدث باسم مجلس سوريا الديمقراطية أن مصطلح الانسحاب الذي نص عليه الاتفاق بين واشنطن وأنقرة بعيد جدًا عن الموقف، وتابع قائلًا: "نحن مع الحوار ومع الحل السياسي والدبلوماسي لإنهاء الأزمات في المنطقة".



وأوضح عثمان أنه ستتم دراسة كل الخيارات المطروحة، وسيتم اتخاذ القرار المناسب لضمان حق الأكراد في العيش بكرامة وسلام.

وفي وقت سابق، توصلت واشنطن وأنقرة إلى قرار وقف إطلاق النار شمالي سوريا، وإيقاف العملية العسكرية التركية لمدة 120 ساعة لضمان انسحاب آمن لوحدات الشعب الكردية.

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وقال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، عقب لقاء الرئيس التركي، إن الاتفاق مع أنقرة سيخدم مصلحة الأكراد في سوريا ويؤسس لمنطقة عازلة طويلة الأمد، وتابع قائلًا: "نعمل مع وحدات حماية الشعب الكردية على الانسحاب خارج المنطقة بعمق 20 ميلا (32 كم) في سوريا".

كما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار وقف إطلاق النار شمال شرقي سوريا بـ"اليوم العظيم" لتركيا والأكراد.

وقال الرئيس الأمريكي إن اتفاق وقف إطلاق النار بشمالي سوريا سينقذ ملايين الأرواح وحلفاءنا الأكراد، مضيفا أنهم سينتقلون إلى أماكن آمنة، مع الاستمرار في مراقبة تنظيم داعش بشكل صارم في سوريا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بدء عملية عسكرية ضد القوات الكردية في شمال شرقي سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "عدوانا وانتهاكا" لسيادة البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.