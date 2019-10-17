برلماني أوروبي يشيد بنجاح الجيش الليبي في مكافحة الإرهاب

أشاد المنسق العام لمجموعة أحزاب الشعب الأوروبية والنائب الأوروبي عن إيطاليا، فلافيو مارتشيلو، بالنجاحات التي حققها الجيش الوطني الليبي في عمليات مكافحة الإرهاب ومواجهة المليشيات.

وأشار مارتشيلو إلى أن ليبيا تعتبر أحد أهم شركاء الاتحاد الأوروبي في عملية مكافحة الإرهاب، مبديا استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم المزيد من التنسيق والدعم للأجهزة الأمنية بالحكومة الليبية المؤقتة، ما يعمل على تعزيز قدراتها في عملية مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة، ويحقق تطلعات الشعب الليبي لبناء ليبيا جديدة تكون الكلمة العليا فيها للقانون وليس للمليشيات الخارجة عليه.

جاء ذلك خلال لقاء النائب الأوروبي بوزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة، التابعة للبرلمان الشرعي، الدكتور عبدالهادي الحويج، حيث بحث الجانبان علاقات التعاون والتنسيق الأمني بين الحكومة الليبية المؤقتة والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيزها وتطويرها، خصوصاً فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة.





من جهته، ثمن وزير الخارجية الليبي "المواقف الداعمة التي يقدمها الأصدقاء في الاتحاد الأوروبي لليبيا والهادفة إلى تخطي كل الصعاب التي تعترضها خلال مختلف المراحل التي تمر بها وتعمل على تحقيق الأمن والاستقرار".

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وأضاف أن "التدخّل الدولي في الشؤون الداخليّة الليبيّة اليوم يتراوح بين الدعم العسكريّ من قطر وتركيا للجماعات المسلّحة في طرابلس وخلق بيئة غير آمنة كخلفيّة لدعم الإرهاب وتدريب المليشيات، والتدخل في الشأن الداخليّ الليبيّ"، داعياً الدولتين المعنيتين إلى رفع أيديهما عن ليبيا.

وتابع النائب الإيطالي: "اليوم وبسبب الفوضى والمليشيات والتدخل الخارجي لقطر وتركيا، ليبيا تنتشر فيها أكثر من 20 مليون قطعة سلاح مما يعتبر مصدر قلق للدولة التي تعاني اضطرابات أمنية وسياسية منذ نحو 8 سنوات يقف وراءها تركيا وقطر".

وأكد أن "الدوحة وأنقرة تلعبان دوراً مزعزعاً للاستقرار منذ سنوات في ليبيا عبر سفن الموت المحملة بالسلاح لدعم المليشيات".

وأكد الحويج أن الجيش الوطني الليبي مصر على المضي في عملياته لتطهير كامل التراب الليبي من المليشيات والعصابات وفوضى السلاح والمتاجرة في البشر وتشجيع الهجرة السرية.

وأشار إلى أن أفضل طريقة لجمع السلاح من المدنيين والعصابات والمليشيات هو وجود سلطة حقيقية بالبلاد يكون دورها توفير الأمن والأمان للمواطن الليبي وفرض هيبة الدولة والاحتكام للقانون.

وفي ختام المحادثات سلم وزير الخارجية الليبي لمجموعة أحزاب الشعب في البرلمان الأوروبي ملفاً متكاملاً يتضمن وثائق ودلائل وشهادات موثقة تكشف كيف تنشط مليشيات طرابلس في جرائم الاتجار بالمخدرات والرق والهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر إضافة إلى تورطها في عمليات تهريب الوقود وغسيل أموال وتسهيل التنقل للإرهابيين.