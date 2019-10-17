بنس من أنقرة: اتفقنا على وقف "مؤقت" لإطلاق النار في سوريا‎

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العين الإخبارية - وكالاتالخميس 2019/10/17 09:39 م بتوقيت أبوظبي
نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس خلال المؤتمر الصحفي - رويترز
قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، الخميس، إنه تم التوصل لاتفاق بين واشنطن وأنقرة لوقف إطلاق نار مؤقت في شمال شرقي سوريا، وإيجاد حل مناسب للمنطقة الآمنة.
وأضاف بنس، خلال مؤتمر صحفي عقب لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الاتفاق تضمن توقف العملية العسكرية بالكامل؛ للسماح بانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية خلال 120 ساعة.
وأوضح بنس أن أمريكا بدأت بالفعل تسهيل الانسحاب الآمن للقوات الكردية، وعدم دخول تركيا في عمل عسكري بمدينة كوباني السورية.
وشدد نائب الرئيس الأمريكي على أهمية حماية السجون التي تضم مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي وضمان عدم فرارهم، مؤكدا أن الهدف المشترك بين واشنطن وأنقرة هو هزيمة تنظيم داعش بالكامل، وضمان عدم ترتيب صفوفه مرة أخرى.
وأكد بنس أن أمريكا لن يكون لها جنود على الأرض في سوريا، مضيفا أن واشنطن تلقت ضمانات من وحدات حماية الشعب الكردية بانسحاب منظم.
وأوضح بنس أن الاتفاق مع تركيا سيخدم مصلحة الأكراد في سوريا ويؤسس لمنطقة عازلة طويلة الأمد، وتابع قائلًا "نعمل مع وحدات حماية الشعب الكردية على الانسحاب خارج المنطقة بعمق 20 ميلا (32 كم) في سوريا".
وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أن ترامب وافق على سحب العقوبات الاقتصادية على تركيا بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدء عملية عسكرية ضد القوات الكردية في شمال شرقي سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "عدوانا وانتهاكا" لسيادة البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.
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