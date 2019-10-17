عاجل.. أعضاء بالكونجرس يضغطون لتشريع فرض عقوبات على تركيا

أعلن عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي فان هولن ولينزي غراهام، عن مواصلتهما العمل على تشريع لفرض عقوبات جديدة على تركيا، ونقلت وكالة أنباء رويترز عن العضوين قولهما: سنواصل بقوة العمل على تشريع لفرض عقوبات على تركيا.



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