عاجل.. وزير الخارجية التركي يوضح بنود وقف إطلاق النار 

الخميس 17 أكتوبر 2019

تشاويش أوغلو

الخليج 365

أكد وزير الخارجية التركي "تشاوويش أوغلو"، على أن وقف عملية نبع السلام والتي تشنها القوات التركية إلي منذ الأسبوع الماضي، لا تعني وقف العمليات بشكل تام ونهائي، جاء ذلك بعد لقاء هام جمعه بمايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي ومايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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وشدد "أوغلو" على إن عملية نبع السلام لن تتوقف بل سيتم مراقبة انسحاب التنظيمات الإرهابية،قائلًا " أخذنا ما نريده في مفاوضات اليوم مع الأمريكيين نتيجة القيادة الحكيمة لرئيسنا أردوغان".

وأشار أوغلو إلي أن تعليق عملية نبع السلام لمدة 120 ساعة لمراقبة انسحاب بي كا كا وتفكيك حصونة ، محذراً أن هذا لا يعني وقف إطلاق النار ، موضحاً أن الاتفاق مع الولايات المتحدة يوصي بأن تبقي المنطقة الأمنة تحت السيطرة التركية،