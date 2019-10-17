عاجل.. نائب الرئيس الأمريكي يعلن وقف تركيا للعملية العسكرية في سوريا

الخميس 17 أكتوبر 2019 الخليج 365 ـ متابعات أكد نائب الرئيس الأميركي، اليوم الخميس، تشرين الأول 17، 2019، أن الجانب التركي سيوقف إطلاق النار في شمال سوريا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب لقاء نائب الرئيس الأمريكي بالرئيس التركي. Advertisements وأضاف أن الاتفاق مع أردوغان أنقذ ملايين الأرواح في شمال سوريا. وفي وقت سابق اليوم دعا السيناتور الأمريكي غراهام الأتراك لإنهاء توغلهم والانسحاب من سوريا. وأكد غراهام، اليوم الخميس، أن العقوبات الأميركية لا يمكن تغييرها إلا إذا بدل أردوغان موقفه. وأضاف: لن نسمح لداعش بالعودة مجددا والأكراد ساعدونا في دحر التنظيم.

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