- 1/3
- 2/3
- 3/3
الخميس 17 أكتوبر 2019
احتجاز عناصر نساء داعش
الخليج 365
أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الخميس، تحرير مجموعة من نسائه المحتجزات لدى القوات الكردية، في محافظة الرقة، شمال سوريا، وسط العملية العسكرية التي شنتها تركيا في المنطقة.
ووفقا للوكالة التابعة لداعش، اقتحم مقاتلو التنظيم الأربعاء منشآت تسيطر عليها القوات الكردية السورية، قامت عناصر داعش بقتل ستة عناصر من الأكراد داخل السجن، وصادروا أسلحتهم وحرروا "كل" النساء المحتجزات، من معسكر عين عيسى.
وفي آخر رسائله الصوتية، دعا أبو بكر البغدادي زعيم داعش، إلى تحرير النساء المحتجزات في المعسكرات شمال شرقي سوريا.
يأتي ذلك في خضم العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا في 9 أكتوبر الجاري في أراضٍ تسيطر عليها قوات كردية سورية، تسعى أنقرة لإقامة "منطقة أمنية" فيها على الحدود التركية.
كانت هذه تفاصيل خبر داعش تحرر مجموعة من نسائه المحتجزات لدى القوات الكردية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.