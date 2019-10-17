شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ الأمريكي يدرس فرض عقوبات على تركيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) أعلن أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم (الخميس) تشريعاً يتضمن فرض عقوبات واسعة النطاق على تركيا بسبب هجومها على سورية. ويستهدف مشروع القرار الذي يبحثه المجلس، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، عدداً من المسؤولين الأتراك ومعاقبة تركيا لشرائها منظومة إس 400 الصاروخية من روسيا. وتوقع السناتور الجمهوري لينزي جراهام حصول التشريع على تأييد واسع من أعضاء المجلس من الحزبين.

أعلن أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم (الخميس) تشريعاً يتضمن فرض عقوبات واسعة النطاق على تركيا بسبب هجومها على سورية. ويستهدف مشروع القرار الذي يبحثه المجلس، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، عدداً من المسؤولين الأتراك ومعاقبة تركيا لشرائها منظومة إس 400 الصاروخية من روسيا. وتوقع السناتور الجمهوري لينزي جراهام حصول التشريع على تأييد واسع من أعضاء المجلس من الحزبين.

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