شكرا لقرائتكم خبر عن أسر كردية سورية تفر إلى العراق مع تقدم القوات التركية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بارداراش) مع احتدام المعارك حول منازلهم منذ بدء تركيا عمليتها العسكرية في شمال شرق سورية، بدأت أسر كردية سورية تعبر الحدود صوب المناطق الكردية في العراق هرباً من الصواريخ والقصف الجويّ. ووصلت روزين عمر البالغة 29 عاماً إلى مخيم بارداراش في كردستان العراق الذي يحظى بحكم ذاتي من مدينة راس العين التي تعد هدفاً رئيسياً للهجوم التركي على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سورية منذ 9 أكتوبر الماضي. وقالت عمر لوكالة فرانس برس بالكردية «نخشى من احتلال (راس العين) من قبل تنظيم داعش الإرهابي وجيش النظام السوري، فهربنا لانقاذ اطفالنا من الحرب التي تسببت بها تركيا».

مع احتدام المعارك حول منازلهم منذ بدء تركيا عمليتها العسكرية في شمال شرق سورية، بدأت أسر كردية سورية تعبر الحدود صوب المناطق الكردية في العراق هرباً من الصواريخ والقصف الجويّ. ووصلت روزين عمر البالغة 29 عاماً إلى مخيم بارداراش في كردستان العراق الذي يحظى بحكم ذاتي من مدينة راس العين التي تعد هدفاً رئيسياً للهجوم التركي على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سورية منذ 9 أكتوبر الماضي. وقالت عمر لوكالة فرانس برس بالكردية «نخشى من احتلال (راس العين) من قبل تنظيم داعش الإرهابي وجيش النظام السوري، فهربنا لانقاذ اطفالنا من الحرب التي تسببت بها تركيا».

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