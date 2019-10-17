شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الأوروبي: قريبون جداً من انفصال بريطانيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بروكسل)

قال رئيس البرلمان الأوروبي دونالد توسك اليوم (الخميس) إن الاتحاد وبريطانيا «قريبان جداً من المرحلة الأخيرة» لانفصال بريطانيا عن الاتحاد، موضحاً أن الخطوتين الأخيرتين هما موافقة برلماني بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وقد أدلى توسك بالتصريحات بعدما وافق أعضاء التكتل الأوروبي اليوم على اتفاق ستترك بريطانيا بموجبه التكتل في 31 أكتوبر وذلك قبل ساعات من قمة الاتحاد في بروكسل.