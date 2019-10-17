أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "اعادة فتح السير على تقاطع ​الصيفي​ ​بيروت​ و​حركة المرور​ طبيعية في المحلة". وكان قد عمل عددا من المحتجين على قطع طريق الصيفي احتجاجا على الوضع الاقتصادي واعتراض فرض الضرائب والاوضاع المعيشية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعادة فتح السير على تقاطع الصيفي بيروت وحركة المرور طبيعية في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.