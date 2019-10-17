النشرة: مسيرة شعبية في شوارع صيدا احتجاجا على فرض الضرائب

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان "مسيرة شعبية في صيدا انطلقت من ​ساحة الشهداء​ وقد جابت الشوارع احتجاجا على فرض الضرائب على ​الشعب اللبناني​ وذلك وسط اجراءات أمنية".

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