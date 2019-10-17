ايلي اسود: على جنبلاط الذي يحاول الابتعاد عن المشاكل اعطاء شهيب فترة نقاهة

علق نائب رئيس هيئة قدامى ومؤسسي "​القوات ال​لبنان​ية"​ ​​ايلي اسود​ على جريمة قتل بسام اسكندر، قائلا "بسام اسكندر يساوي عند قتلته 120 الف ليرة لبنانية، قتله ​سوريا​ن احدهما هرب الى سوريا، جريمة مروعة اخرى تأتي بعد مسلسل لا ينتهي من القتل والضرب و​الاغتصاب​، واحتلال لبنان في ارضه وهوائه واقتصاده وبيئته وعمل ابنائه ةبشري وبلداتها اصدروا بيانات رسمية منعوا فيها السوريين من السكن والعمل في ​القضاء​ منذ عام 2017 ونرجو من ممثليهم السياسيين اتباع الاسلوب الصارم عينه في مناطق لبنانية اخرى وعدم تسييس هذا الملف الدقيق".

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، علق اسود على اطلاق أحد مرافقي وزير التربية ​أكرم شهيب​ النار في الهواء امام المتظاهرين في ​وسط بيروت​، قائلا "عن تحركات ​اكرم شهيب​ المتلاحقة بدءا من قبر شمون ، فما ان تعالج مصيبة كان فيها ، حتى يأتي بأخرى، بالامس هدد وتوعد وحط رحاله عند رئيس مجلس النوبا ​نبيه بري​ لعله يهدأ واليوم اطلق مرافقوه النار في الهواء امام المتظاهرين وربما على رئيس الحزب "التقديم الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ الذي يحاول الابتعاد عن المشاكل ان يعطيه فترة نقاهة قد تطول، لتهدئة اعصابه".