النشرة: قطع اوتوستراد زحلة وطريق راشيا وخلدة احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة بان "المحتجين قطعوا ​اوتوستراد زحلة​ بالاتجاهين احتجاجا على الأوضاع المعيشية وفرض ضرائب جديدة من قبل ​الحكومة​"، مشيراً إلى أنه "جرى قطع طريق راشيا وطريق رياق دير زنون لنفس الاسباب". وأفاد مراسل "النشرة" في صيدا بأن "المحتجين قطعوا طريق خلدة والناعمة وبرجا احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية".

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