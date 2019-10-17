السفير السوري: اقتصاد لبنان لا يتنفس الا من الرئة السورية

اعتبر ​السفير السوري​ في ​لبنان​ عبد الكريم علي أن "​اقتصاد​ لبنان لا يتنفس الا من الرئة السورية وأمن لبنان واقتصاده ومصلحته تقتضي تكاملا وتنسيقا بمنطق اخوي مع ​الدولة​ في ​سوريا​".

وفي حديث تلفزيوني شدد علي على ان "سوريا لا تفصل امنها عن أمن لبنان واقتصاد سوريا مرتبط باقتصاد لبنان"، مؤكدا أن "عبء ​النازحين السوريين​ في لبنان اكبر من طائقة لبنان على الاحتمال ولكن التعاطي مع السوريين في البلديات و​المطار​ والمخافر يحتاج الى اعادة نظر".

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