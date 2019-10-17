أكد وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ أن "​اضراب​ موظفي "alfa" و"touch" لن يخيفني، واذا أرادوا اخذ هذا القرار أيضا فيمكنني اتخاذ القرارات".

وفي حديث تلفزيوني له، اوضح شقير "أنني لم أقل انني سألغي البونس عن رواتب موظفين رواتبهم قليلة".

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كانت هذه تفاصيل خبر شقير: اذا أخذ موظفو alfa وtouch قرارهم بالاضراب فسأتخذ قراراتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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