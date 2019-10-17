بارنييه أعلن تكليفه بدء مفاوضات العلاقة التجارية الجديدة مع بريطانيا

أعلن مفاوض ​الاتحاد الأوروبي​ في ملف خروج ​بريطانيا​ من الاتحاد الأوروبي (​بريكست​) ​ميشال بارنييه​، في تصريح إلى وكالة "فرانس برس"، "أنّه كُلِّف بدء مفاوضات العلاقة التجارية الجديدة مع بريطانيا بعد "بريكست"، في حال وافق ​البرلمان البريطاني​ على الاتفاق".

وكان قد أشاد القادة الأوروبيون بالعمل الّذي يقوم به بارنييه منذ ثلاثة أعوام، وتوصّله إلى اتفاق جديد مع بريطانيا.

ولفت بارنييه في مؤتمر صحافي في وقت سابق، إلى "أنّنا نأمل أن تتمّ المصادقة على هذا الاتفاق ليدخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني، وبذلك يمكن البدء بالعمل من اجل الشراكة الجديدة". وأكّد أنّ "المرحلة المقبلة أكثر أهمية من الانفصال"، مبديا أسفه لخروج بريطانيا من الاتحاد.