البيت الأبيض: تعليق دعوة أردوغان إلى واشنطن بانتظار نتائج محادثات أنقرة

أوضح ​البيت الأبيض​ أن "زيارة الرئيس التركي رجب طيب ​أردوغان​ إلى ​واشنطن​ تعتمد على كيفية تطورات الأمور خلال الأيام المقبلة والزيارة لا تزال ضمن الجدول"، مشيراً إلى أن "لقاء نائب الرئيس الاميركي مايك بنس وأردوغان استغرق وقتا أطول مما كان مقررا"، لافتاً إلى أن "الرئيس الاميركي دونالدترامب كان واضحا بشأن ما يريد رؤيته من نظيره التركي حول وقف فوري لإطلاق النار شمال سوريا".

وكان البيت الأبيض قد أعلن من قبل ان "زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى واشنطن ما زالت قائمة في موعدها الشهر المقبل".