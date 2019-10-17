النشرة: قطع طريق قب الياس وطريق جلالا احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بان "محتجين قطعوا طريق ​قب الياس​ وطريق جلالا زحلة احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية"، مشيراً إلى "قطع طريق عام سعدنايل بالاطارات المشتعلة من قبل بعض المحتجين وتحويل السير الى الطرقات المجاورة". فيما لفت مراسل "النشرة" في بعلبك عن "قطع طريق غزة لوسي جب جنين بسبب الأوضاع الإقتصادية".

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