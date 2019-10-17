النشرة: قطع الطريق عند تقاطع الشفروليه والعدلية بالاطارات المشتعلة

افاد مراسل "​الخليج 365​" عن "قطع الطريق عند تقاطع الشفروليه و​العدلية​ بالاطارات المشتعلة احتجاجا على الاوضاع المعيشية و​الضرائب​ ​الجديدة​".

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