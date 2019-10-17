أعلن الرئيس الاميكي ​دونالد ترامب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه تصلنا ​أخبار​ رائعة من ​تركيا​ بعد لقاء نائب الرئيس الاميركي مايك بونس ووزير الخارجية ​مايك بومبيو​ مع الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​"، متوجهاً بالشكر لأردوغان قائلا "سيتم إنقاذ ملايين الأرواح".

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كانت هذه تفاصيل خبر ترامب شكر أردوغان: تصلنا أخبار رائعة من تركيا وسيتم انقاذ ملايين الارواح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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