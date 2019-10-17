النشرة: قطع اوتوستراد زفتا-النبطية ودوار كفررمان احتجاجا على الوضع المعيشي

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ بأن "مجموعات شبابية احتشدت على اوتوستراد زفتا- النبطية عند مفرق المروانية واقدموا على قطعها امام السيارات احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية و​الضرائب​ ​الجديدة​ التي ستفرضها الحكومة،كما سجلت تحركات شبابية محتجة عند ​جسر حبوش​ - النبطية وعلى ​دوار كفررمان​ - النبطية، وعند طريق عام ​الدوير​ - تول، مفرق القلعة".

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