ترامب: العقوبات على تركيا لن تكون ضرورية الآن

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن "وقف النار في ​سوريا​ لم يكن ممكنا قبل 3 أيام"، مشيراً الى "اننا تعاملنا بإسلوب غير تقليدي سمح بالتوصل إلى هذا الاتفاق مع ​تركيا​".

وفي ​مؤتمر​ صحفي له، أوضح ترامب أن "العقوبات على تركيا لن تكون ضرورية الآن، و على تركيا و​الأكراد​ عمل ما هو لازم للتهدئة"، مشيراً الى "أنني أعتقد أن ​أردوغان​ يرغب بصمود اتفاق وقف النار في شمال سوريا"، معتبراً ان "أردوغان رجل صعب المراس لكنه اختار الصواب".

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