أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط أنه "طلبت من الرفيق اكرم شهيب تسليم الذين اطلقوا النار في الهواء ونحن تحت القانون لكن نطلب تحقيق شفاف ونرفض الاعتداء على ايا كان".
يذكر ان مرافقي شهيب أطلقوا النار في الهواء اثناء مرور الموكب وسط التظاهرة في وسط بيروت.
كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: طلبت من شهيب تسليم الذين اطلقوا النار في الهواء ونحن تحت القانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.