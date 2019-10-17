جنبلاط: طلبت من شهيب تسليم الذين اطلقوا النار في الهواء ونحن تحت القانون

أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط أنه "طلبت من الرفيق ​اكرم شهيب​ تسليم الذين اطلقوا النار في الهواء ونحن تحت القانون لكن نطلب تحقيق شفاف ونرفض الاعتداء على ايا كان".

يذكر ان مرافقي شهيب أطلقوا النار في الهواء اثناء مرور الموكب وسط التظاهرة في ​وسط بيروت​.