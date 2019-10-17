شقير: الجميع بالحكومة وافقوا على فكرة الضريبة على الوتسآب بما فيهم حزب الله

أكد وزير الاتصالات ​محمد شقير​ في حديث تلفزيوني أن "جميع القوى السياسية في ​مجلس الوزراء​ بما فيهم ​حزب الله​ وافقت على فكرة الضريية على الوتسآب"، مشددا على انه "لن يقرّ أي شيء في موضوع الواتسآب قبل شهرين من الآن ونحن وعدنا الناس اننا سنعطيهم خدمات في المقابل".

ورأى شقير أن "هناك امور خفية وراء نزول الناس الى الشارع اليوم".