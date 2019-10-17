أكد وزير الاتصالات محمد شقير في حديث تلفزيوني أن "جميع القوى السياسية في مجلس الوزراء بما فيهم حزب الله وافقت على فكرة الضريية على الوتسآب"، مشددا على انه "لن يقرّ أي شيء في موضوع الواتسآب قبل شهرين من الآن ونحن وعدنا الناس اننا سنعطيهم خدمات في المقابل".
ورأى شقير أن "هناك امور خفية وراء نزول الناس الى الشارع اليوم".
كانت هذه تفاصيل خبر شقير: الجميع بالحكومة وافقوا على فكرة الضريبة على الوتسآب بما فيهم حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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