"إكسترا نيوز" تعرض تقريرا يفضح أيمن نور ويكشف خيانته لوطنه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت قناة ""إكسترا نيوز"، تقريرا تفضح فيه أيمن نور رئيس قناة الشرق الإخوانية، قائلة: "إنه ما زال يمارس الكذب والنصب السياسى لصالح جماعة الإرهاب"، وما زال ينافق ويخون وطنه ويتنفس ما يفعله لأنه بدون ذلك لا يستطيع مواصلة الحياة بتاريخه الملئ بوقائع التزوير والنصب. Advertisements وقال التقرير، إن هذا هو حال الهارب أيمن نور رئيس مجلس إدارة قنوات الشرق الناطقة باسم الخونة وأصحاب المصالح فى هدم الوطن سواء من الجماعة الإرهابية أو دول الشر الدوحة وإسطنبول . وعرض التقرير مجموعة من الكومكس وتناقضات أيمن نور خلال مداخلاته على قناة الجزيرة القطرية.

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