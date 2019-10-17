جامعة المنصورة تحتل مركزًا متقدما بتصنيف "التايمز" في الهندسة والتكنولوجيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنصورة- (أ ش أ):
أعلن رئيس جامعة المنصورة الدكتور أشرف عبد الباسط إدراج الجامعة لأول مرة هذا العام في تصنيف التايمز العالمي (Times Higher Education) في قطاع الهندسة والتكنولوجيا لعام 2020، وذلك بعدما احتلت الترتيب (251-300).
وأوضح رئيس الجامعة - في بيان اليوم الخميس - أن جامعة المنصورة حصلت على مركز متميز بين الجامعات المصرية الـ17 التي فازت بمراكز فى قطاع الهندسة والتكنولوجيا بتصنيف التايمز العالمي لهذا العام، مقارنة بالعام الماضي في الترتيب (501-600).
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