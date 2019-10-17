بسبب كسر مفاجئ.. قطع مياه الشرب عن وسط وشرق الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:
أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطع المياه عن مناطق وسط وشرق المدينة، بدءًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، بسبب حدوث كسر مفاجئ بخط رئيسي.
وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق حي وسط وشرق بدءًا من منطقة سيدي جابر وحتى منطقة رأس التين، وذلك لحين انتهاء أعمال الإصلاح.
ووفقا للبيان، يرجع انقطاع المياه عن تلك المناطق بسبب حدوث كسر مفاجئ بخط المياه المغذي لمحطة مياه باب شرقي.
وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، أو طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125.
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