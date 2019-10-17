إزالات فورية لـ30 حالة تعدٍ وبناء مخالف خلال أسبوعين بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، عن تنفيذ الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لإزالات فورية في المهد لـ30 حالة تعدي وبناء مخالف بدون ترخيص، خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضح في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه تمت الإزالة الفورية لـ16 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، خلال حملات مكبرة بمركز ومدينة البلينا، كما تم تنفيذ حالة إزالة واحدة في مركز ومدينة جرجا.

وأشار المحافظ إلى أن مركز ومدينة طهطا نفذ 7 حالات إزالة فورية، وأن مركز ومدينة سوهاج أزال شدة خشبية مسلحة في بدايتها بامتداد شارع الجمهورية بقرية قلفاو للشروع في صب دور خامس دون ترخيص، كما أزال حي الكوثر حالة تعدي إزالة فورية في المهد على قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 500 متر مربع.

وتابع "الأنصاري" أن حي غرب سوهاج أوقف أعمال شدة خشبية لبناء دور مخالف بحارة الصبري، وفى مركز ومدينة طما تم إزالة 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.