تركيا تعلن تعليق العدوان العسكري على سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أعلن وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، تعليق العدوان العسكري على شمال شرق سوريا، بهدف السماح لمن اسماهم بـ"المسلحين" الأكراد بمغادرة المنطقة الآمنة.

وقال أوغلو، عقب انتهاء المباحثات التي جمعته بنظيره الأمريكي مايك بومبيو، ونائب دونالد ترامب مايك بنس، والرئيس التركي رجب طيب أرودغان، إنه تم الاتفاق على تسليم القوات الكردية سلاحها الثقيل للجيش التركي، بحسب ما بثته "سكاي نيوز".

وتابع وزير الخارجية التركي، أن تعليق العملية العسكرية -بحسب وصفه- لا يعني وقفها في شمال شرق سوريا.

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وأضاف أن الاتفاق مع واشنطن شمل أن تسيطر القوات التركية على المناطق الآمنة في سوريا، مضيفًا: أنهم سيناقشوا مع الجانب الروسي وضع مدينة منبج السورية وبعض المناطق الأخرى.

وأكد أن توفير مناطق آمنة تحت سيطرة تركيا على المناطق الحدودية شرط لتنفيذ الاتفاق مع واشنطن.

ورفض وزير الخارجية التركي التعليق على التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحق تركيا، خلال الأيام الماضية، معلنًا أن زيارة أردوغان، لواشنطن لا تزال قائمة.