مقتل 224 من قوات سوريا الديمقراطية منذ بدء العدوان التركي

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 224 من عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" في معارك شهدتها شمال سوريا منذ بدء العدوان التركي.

وقال المرصد السوري - في

بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس- إن عدد القتلى في صفوف الفصائل السورية الموالية لأنقرة بلغ 183 قتيلا، منذ عدوان تركيا على شمال شرق سوريا.



وأشار المرصد إلى أن 9 جنود أتراك لقوا مصرعهم في الاشتباكات والاستهدافات، خلال الفترة نفسها وسط معلومات عن قتلى أتراك آخرين على الحدود التركية السورية.