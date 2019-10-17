أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 224 من عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" في معارك شهدتها شمال سوريا منذ بدء العدوان التركي.
وقال المرصد السوري - فيبيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس- إن عدد القتلى في صفوف الفصائل السورية الموالية لأنقرة بلغ 183 قتيلا، منذ عدوان تركيا على شمال شرق سوريا.
وأشار المرصد إلى أن 9 جنود أتراك لقوا مصرعهم في الاشتباكات والاستهدافات، خلال الفترة نفسها وسط معلومات عن قتلى أتراك آخرين على الحدود التركية السورية.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 224 من قوات سوريا الديمقراطية منذ بدء العدوان التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.